Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 15:53

Dulkadiroğlu’ndan Bosna Hersek’e gönül köprüsü

Dulkadiroğlu Belediyesi, Bosna Hersek’in Bujim şehriyle kardeş şehir olarak gönül köprüsü kurdu.

Dulkadiroğlu’ndan Bosna Hersek’e gönül köprüsü

05 Haziran 2018 15:53

Gönül köprüsünü güçlendirmek isteyen Dulkadiroğlu Belediyesi, Bujim’de bir de iftar programı organize etti.


Tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkan Dulkadiroğlu Belediyesi, bu tarihi ve kültürel değeri pekiştirmek için gönül köprüleri de kuruyor. Bosna Hersek’te Bujim şehrini kardeş şehir olarak belirleyen Dulkadiroğlu Belediyesi, bu güzel şehirde bir de iftar programı organize etti.


Yüzlerce kişinin katıldığı iftar programının Bosna Hersek ile olan gönül köprüsünü güçlendirdiğini dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, konuyla ilgili şunları söyledi:


“Tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan bir belediye olarak bu gibi gönül köprülerini de önemsiyoruz. Tarihimizde çok önemli yere sahip olan Bosna Hersek’te böyle güzel bir organizasyon yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de böyle gönül köprüleri kuracağız.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç