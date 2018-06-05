Dulkadiroğlu’ndan Bosna Hersek’e gönül köprüsü

Gönül köprüsünü güçlendirmek isteyen Dulkadiroğlu Belediyesi, Bujim’de bir de iftar programı organize etti.

Tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkan Dulkadiroğlu Belediyesi, bu tarihi ve kültürel değeri pekiştirmek için gönül köprüleri de kuruyor. Bosna Hersek’te Bujim şehrini kardeş şehir olarak belirleyen Dulkadiroğlu Belediyesi, bu güzel şehirde bir de iftar programı organize etti.

Yüzlerce kişinin katıldığı iftar programının Bosna Hersek ile olan gönül köprüsünü güçlendirdiğini dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan bir belediye olarak bu gibi gönül köprülerini de önemsiyoruz. Tarihimizde çok önemli yere sahip olan Bosna Hersek’te böyle güzel bir organizasyon yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de böyle gönül köprüleri kuracağız.”