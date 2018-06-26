Dulkadiroğlu’ndan gençlere yatırım

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Namık Kemal Pazar yerine yapılan gençlik merkezinin inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, binanın çok amaçlı kullanılacağını aktardı. Bina otoparkının özel tasarlandığını kaydeden Başkan Okay, pazar günleri alanın pazar yeri olarak hizmet vereceğini anlattı.

İnşaatı büyük bir hızla devam eden Gençlik Merkezinin Kahramanmaraş’ın en büyüğü olacağını ifade eden Başkan Okay, “Geleceğimizin teminatı olan gençlere yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda inşaatı devam eden gençlik merkezlerimizi yerinde inceledik. Şuanda inşaatı tamamlanmak üzere olan Namık Kemal Gençlik merkezimizdeyiz. Bu merkezimiz bölgeye hitap edecek kapasitede tasarlandı. İçerisinde eğitim sınıflarından cep sinemasına, atölyelerden konferans salonuna, spor alanlarından etüt merkezlerine kadar bir çok özellik barındırıyor. Buraya gelen gençlerimiz zamanlarını en iyi şekilde değerlendirecektir. Bu alan ayrıca bölgemize Pazar yeri olarak da hizmet vermeyi sürdürecek. Özel tasarlanan otopark alanımız kapalı Pazar yeri olarak haftanın bir günü burada hizmet verecek” dedi.

Gazipaşa Mahallesi’ne planladıkları gençlik merkezi hakkında da konuşan Başkan Okay, “Gençlerimize yönelik bir diğer yatırımımızda Gazipaşa mahallemizde yükseliyor. Yine o bölgeye hitap edecek projemiz Namık Kemal Gençlik merkezimizdeki hizmetlerin tamamını burada da verecek. Okullar bölgesi olan bu alanda çocuklarımızın istifade etmesi için tüm imkanları düşündük. Ayrıca bina etrafındaki yapıları kamulaştırarak daha geniş ve ferah bir ortam oluşturduk. Geleceğimizin teminatı olan gençlere yönelik yatırımlarımız devam edecek” diye konuştu.