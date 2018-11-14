Dulkadiroğlu'ndan tarihi konaklara yatırım

İlk konak restorasyonu çalışmasını Mutfak Müzesi olarak tamamlayarak hizmete açan Dulkadiroğlu Belediyesi, şehrin hem gastronomi hem de tarihi turizmine çok büyük katkı sağladı. Ardından Somut Olmayan Kültürel Miras müzesi ve Üdürgücü Konağını da hizmete açan Dulkadiroğlu Belediyesi, turizm yolu ve yeni konak çalışmasını ise sürdürüyor.

İlçenin turizmde kat ettiği bu süreci değerlendiren Belediye Başkanı Necati Okay, Akdeniz şehri olmasına rağmen Kahramanmaraş'ın turizmde hak ettiği seviyeye gelemediğinin altını çizdi. Göreve geldiği gün bu durumu analiz ettiklerini ve yapılması gerekenlerle ilgili detaylı bir plan yaptıklarını aktaran Başkan Okay, bu plan çerçevesinde ilçede bulunan özel konakları bir bir restore ederek hizmete sunduklarını aktardı.

Başkan Okay, “İlk iş olarak belediyemiz adına dört adet konağı satın aldık. Bu konakları restore ederek turizme kazandırmak için çalışmalara başladık. Sade bir restore olarak kalmaması için restorasyonunu tamamladığımız konakları müze, bilgi ve kültür evi olarak planladık. Tarihi çarşılara yakın olan üç konağımızdan ilkini Mutfak Müzesi olarak restore ederek hizmete açtık. Bugün bu konağımızı Türkiye'nin dört bir yanından görmeye gelen ziyaretçilerimiz mevcut. Akdeniz ve Güneydoğu'nun turizmde elde ettiği geliri ve önemi şehrimize kazandırmak adına bu çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgeyi gezmek isteyen turistler Kahramanmaraş'a geldiklerinde bir dondurma yiyip gidiyorlardı. Ancak şimdi bu turistlerin akşama kadar gezip bitiremeyeceği projeleri tamamlayarak hizmete sunduk. Bu durumdan tarihi çarşı esnafımız ve Trabzon Caddesindeki esnaflarımız memnun. Bu bölgeyi gezmek isteyen turistler artık şehrimize günü birlik değil, tam tur olarak geliyorlar. Restore ettiğimiz konaklarımızı turizm yolu projesi altında birleştirerek turizmimize artı bir değer kattık” dedi.