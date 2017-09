Dulkadiroğlu’ndan Yusufhacılı Mahallesine modern sosyal tesis

Açılış töreninde konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, toplam 13 kırsal mahalleye planladıkları sosyal tesis projelerinden ilkini tamamladıklarını ve geri kalan tesislerin de bir bir hizmete açılacağını belirtti.

Dulkadiroğlu Belediyesi olarak kırsal mahallelere çok büyük önem verdiklerini aktaran Başkan Okay, bu kapsamda alt yapısı tamamlanan mahallelere sosyal tesis kazandırmak amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi. Bu çalışmaların ilkini Yusufhacılı Mahallesi’nde yaptıklarını anlatan Okay, "Kırsal mahallerimizin standardını yükseltmek adına çalışma yapacağımızı seçim sürecinde taahhüt etmiştik. Bu taahhütlerimizi yerine getirmenin sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yusufhacılı mahallemize kazandırdığımız sosyal tesisimiz bu taahhüdün bir örneğidir. Bu güzel tesisimizin içerisinde yaklaşık 500 metrekare kapalı alan mevcut. İçerisinde muhtarlık ofisi, bay, bayan iki ayrı salon, bay, bayan iki adet yemekhane, iki adet mutfak ve kütüphane mevcuttur. Bu güzel sosyal tesisimiz gerektiğinde taziye evi, gerektiğinde düğün alanı, gerektiğinde kuran kursu ve etüt merkezi olarak kullanılacaktır. Çok amaçlı olarak kullanacağımız bu güzel eserimiz bölgemizin hizmet standardına çok büyük bir katkı sunacak. Ben bu güzel eserde emeği bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Buna benzer 13 eserimiz daha mevcut. İnşallah bu ay içerisinde Dereliyi, bu ay sonunda Peynirdere mahallemizdeki sosyal tesisleri açacağız. Yine önümüzdeki beş altı aylık süre içerisinde de Tevekkeli, Şerefoğlu, Baydemirli, Başdervişli, Beşenli, Bulanık, Küçüknacar, Ağabeyli ve Kemallı arasına ortak bir tesis kazandıracağız. Bu tesislerimizi on beş yirmi gün arayla açılışlarını yaparak vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız" dedi.