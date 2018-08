Dulkadiroğlu’nun temizlik ekibi göreve hazır

Dulkadiroğlu Belediyesi, kurban bayramı dolayısıyla faaliyetlerini iki katına çıkardığını duyurdu. Belediye, bayram öncesi 40 temizlik kamyonu ve 285 personelle bayram temizliğine hazır hale getirildi.

Temizlik ekiplerinin bayram boyunca ve sonrasında hazır kıta olacaklarını söyleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Dulkadiroğlu Belediyesi olarak 40 araç ve 285 personelle temizlik ordumuz göreve hazır. Her yıl olduğu gibi bu yılda kurban ibadetini en güzel şekilde yerine getirme adına bazı tedbirler aldık. Bu tedbirlerin başında temizlik gelmektedir. Vatandaşlarımızın kurban kesim yerlerini belirleyerek bu yerlerin temizlenmesi adına ekiplerimiz hazır durumda. Bunun dışında vatandaşlarımızın atık poşet, et poşeti gibi ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Ekiplerimiz Kurban Bayramı boyunca ve sonrasında da temizlik konusunda hazır kıta olacaklar. Ben vatandaşlarımızın da temizlik konusunda hassas davranmasını istiyorum. İbadetimize ve dinimize yakışır bir şekilde bu ibadetimizi yerine getirelim” dedi.