Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 10:33

Dulkadiroğlu’nun temizlik ekibi göreve hazır

Dulkadiroğlu Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetini en rahat bir şekilde yerine getirmesi adına temizlik ordusunu harekete geçirdi.

Dulkadiroğlu’nun temizlik ekibi göreve hazır

17 Ağustos 2018 10:33


Dulkadiroğlu Belediyesi, kurban bayramı dolayısıyla faaliyetlerini iki katına çıkardığını duyurdu. Belediye, bayram öncesi 40 temizlik kamyonu ve 285 personelle bayram temizliğine hazır hale getirildi.


Temizlik ekiplerinin bayram boyunca ve sonrasında hazır kıta olacaklarını söyleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Dulkadiroğlu Belediyesi olarak 40 araç ve 285 personelle temizlik ordumuz göreve hazır. Her yıl olduğu gibi bu yılda kurban ibadetini en güzel şekilde yerine getirme adına bazı tedbirler aldık. Bu tedbirlerin başında temizlik gelmektedir. Vatandaşlarımızın kurban kesim yerlerini belirleyerek bu yerlerin temizlenmesi adına ekiplerimiz hazır durumda. Bunun dışında vatandaşlarımızın atık poşet, et poşeti gibi ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Ekiplerimiz Kurban Bayramı boyunca ve sonrasında da temizlik konusunda hazır kıta olacaklar. Ben vatandaşlarımızın da temizlik konusunda hassas davranmasını istiyorum. İbadetimize ve dinimize yakışır bir şekilde bu ibadetimizi yerine getirelim” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç