Dünyanın en büyük külah dondurması tescillendi

Kahramanmaraş'ta bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Dondurma Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve dondurma firmaları tarafından organize edilen festival Müftülük Meydanı'ndan Trabzon Bulvarı'na kortej yürüyüşüyle başladı.

Saygı duruşu Ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Bekir Kılıç'ın konuşmasıyla devam etti. Dondurmanın şifa kaynağı olduğunu söyleyen Kılıç, konuşmasında şunları kaydetti:

“Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz dondurma festivalimiz, yaklaşık 1 ay önce dondurma tırımız yola çıkmasıyla başladı. Geçen yıl Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç'un fikriyle başlanılan dondurma festivalimiz, Türkiye'nin her yerinde kentimizin reklamını yapmak için il il, ilçe ilçe dolaştı. Bu yıl 35 ayrı noktada kentimizin reklam ve tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraşlı olmak bir ayrıcalıktır, Kahramanmaraş'ta yaşamak bir ayrıcalıktır. 2 yıldır gerçekleştirdiğimiz festival kapsamında il il dolaşan tırlarımız sayesinde bizi görenlerin Kahramanmaraş için düşüncesi değişiyor. Bu şehirde yaşamanın sadece adı değil, tadı da damaklarda farklı bir lezzet bırakmaktadır. Bu lezzet sadece lezzet olarak değil, şifa kaynağı olarak ta görüyoruz.”

Dondurma festivaline katılan vatandaşlardan Zeliha Nervan ise, “Ben birinci dondurma festivalinde bayanlar dondurma yeme yarışmasında 6 dakika 10 saniyede birinci gelmiştim. Bu yılda inşallah yarışmaya katılacağım. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a teşekkür ederim” dedi.

Festivalde 2 ton ağırlığında dünyanın en büyük külahlı dondurmasının rekor denemesi yapıldı. Rekor denemesi, Dünya Çocuk ve Kadın Rekorları Rekor Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Dr. Orhan Kural tarafından onaylandı.

Dondurma festivalinde, halk oyunları ekibinin gösterisine eşlik eden vatandaşlar doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Bugün gece yarısına kadar süren etkinlikler yarın devam edecek.