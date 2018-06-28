Düşen eğitim uçağının pilotu son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait eğitim uçağı Adıyaman’ın Besni ilçesi Çat Mahallesi 4. Etap TOKİ Konutları yakınındaki boş araziye düştü. Kazada pilot Mehmet Önal (40) hayatını kaybetti.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Mehmet Önal’ın cenazesi ilk olarak baba ocağı olan Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi’nde getirildi.

Mehmet Önal’ın cenazesi Şerefoğlu taziye evinde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Törene, Gaziantep Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’le birlikte ailesi, yakınları ve mahalle halkı katıldı.