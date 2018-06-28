Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 14:01

Düşen eğitim uçağının pilotu son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman’ın Besni ilçesine eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotun cenazesi memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Düşen eğitim uçağının pilotu son yolculuğuna uğurlandı

28 Haziran 2018 14:01


Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait eğitim uçağı Adıyaman’ın Besni ilçesi Çat Mahallesi 4. Etap TOKİ Konutları yakınındaki boş araziye düştü. Kazada pilot Mehmet Önal (40) hayatını kaybetti.


Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Mehmet Önal’ın cenazesi ilk olarak baba ocağı olan Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi’nde getirildi.


Mehmet Önal’ın cenazesi Şerefoğlu taziye evinde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.


Törene, Gaziantep Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’le birlikte ailesi, yakınları ve mahalle halkı katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç