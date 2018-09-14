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Egzoz dumanıyla trafiği tehlikeye düşürdü

Kahramanmaraş’ta trafikte seyir halindeki hafif ticari aracın egzozundan çıkan duman, görüşü engelleyerek trafiği tehlikeye düşürdü.

Kahramanmaraş'ta trafikte seyir halindeki hafif ticari aracın egzozundan çıkan duman, görüşü engelleyerek trafiği tehlikeye düşürdü.


Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu Kapıçam mevkisinde cep telefonu kamerasıyla kayda geçen görüntülerde, seyir halindeki 35 plakalı hafif ticari aracın egzozundan çıkan yoğun duman arkadaki araçların görüş açısını kısıtladı.


Minibüs, farklı zamanlarda yolun sağ kısmına geçse de, egzozundan çıkan duman tehlikeli anlara neden oldu. Hem çevreyi hem de trafiği tehlikeye düşüren araç, etrafa duman saçarak gözden kayboldu.

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