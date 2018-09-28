Ekinözü Belediyesi'nde yolsuzluk iddiası

Kahramanmaraş'ın Ekinözü Belediyesi'nde yolsuzluk iddiaları üzerine Danıştay, Belediye Başkanı Nursi Çeleğen ile 6 kişi hakkında yargı yolunu açtı.

AK Parti'li Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen ve 6 kişi hakkında yolsuzluk iddialarıyla ilgili CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bakanlık müfettişlerine kamuoyunu zarara uğrattığı yönünde ön inceleme raporu hazırlamış ancak İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmemişti.

Ekinözü Belediyesi'nde çıkan yolsuzluk iddialarına ilişkin araştırma yapan Gazeteci Mustafa Karaaslan, Ekinözü ilçesinde bulunan bir vatandaş tarafından konunun Danıştay'a bildirildiği ve Danıştay'ın soruşturma izni çıkardığını söyledi. Karaaslan, “25 Şubat 2018 tarihinde CHP'li Özgür Özel'in açıklamış olduğu bir konu vardı. Ekinözü Belediyesi'ndeki yolsuzluk konusu ile ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma vermedi. Biz de yerel medya haberi olarak bu konu üzerinde durduk. Hemen Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen karşı açıklama yaptı ve bizim yayın organımızı suçlayarak mahkemeye vereceğini söyledi. Başkan Çeleğen, Ekinözü Belediyesi'nde 1 liranın dahi heba olmadığını da iddia etmişti. Konuyla ilgili olarak Ekinözü ilçesinde bir vatandaş tarafından yapılan itiraz sonucu Danıştay'dan bir karar çıktı. Danıştay'dan Ekinözü Belediyesi ve birkaç kişi hakkında soruşturma izni çıktı” dedi.

Danıştay'ın soruşturma izninin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen ise, “Kamuoyuna duyurulur benim alnım açık, yüzüm AK. Müptezelin biri, birçok mesnetsiz iftiralar atarak şikayet etti. Bu yargılama kararı, orta içmeye yaptığımız parkın, kafenin bir kısmı kendi akrabalarımızın yeri olan, müşterek yere sehven yapılan kafenin işçiliğini bile belediyemizde çalışan işçilerimiz yapmıştır. Şahsa bile menfaat söz konusu bile değildir. Kaldı ki bizim yaptığımız parkın çevresini akrabalarımız bedelsiz olarak vermişlerdir. Danıştay da o maddeyi, yapılan kafeyi vatandaşın yerine isabet ettiği için bize kamu zararı çıkardılar. Danıştay bu maddeyi usulsüz olduğu için bozmuştur. Bu böyle bir yargılamadır. Allah'a şükür boğazımızdan geçen bir şey yok. 4 buçuk yıldır boğazımızdan haram lokma geçmedi. Alnımız açık verilemeyecek hiç hesabımız yoktur. Ben imam hatip lisesi mezunuyum” ifadelerini kullandı.