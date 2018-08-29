Ekinözü’nde 41 çocuğa "41 kere maşallah"

Ekinözü Kaymakamlığı, yetim ve öksüzler, ihtiyaç sahibi aile çocukları başta olmak üzere 41 çocuğun sünnet edilmesi amacıyla şölen düzenledi. Elbistan Devlet Hastanesi’nin desteği ile düzenlenen şenlikte, çocuklara ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunuldu. Organizenin ev sahipliğini yapan Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar, sünnet olacak çocuklar ve aileleri ile tek tek ilgilendi.

Organizeye ev sahipliği yapan Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar, çocukların ve ailelerin yüzlerindeki heyecana ve sevince ortak olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sünnetin, erkek çocuklar için önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Kaymakam Sayar, “Bugün çocuklarımız için yeni bir başlangıç olacak. Erkek çocuklarımız için sünnet, kültürümüzde ve dinimizde bir başlangıç noktasıdır. Halk tabiri ile erkekliğe ilk adım noktasıdır. Umuyorum ki; bu sünnet, onların geleceğinde hep güzel geçmesini sağlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra, sünnet olacak çocuklar, konvoy eşliğinde Ekinözü Devlet Hastanesi’ne götürüldü.