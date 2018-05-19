Ekmek büfelerinde ’Kahramankart’ dolumu başladı

Büyükşehir Belediyesi, özellikle otobüs durakları yanında bulunan dolum noktalarının yanı sıra, halk ekmek büfelerini de dolum noktalarına dahil etti.
Kahramankart Dolumu yapan ekmek büfeleri şunlar:
Mevsim sitesi Ukkaşe Cami karşısı ekmek büfesi, Gazipasa Muhtarlık yanı ekmek büfesi, Yukarı itfaiye karşısı ekmek büfesi, Tekerek Mahallesi ekmek büfesi, boğaziçi konutları ekmek büfesi, 5 Nisan engelliler yanı ekmek büfesi.
Büfelerin normal zamanlarda sabah 04.30 13.00 - Ramazan ayında da 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceği bildirildi.