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19 Mayıs 2018 11:50

Ekmek büfelerinde ’Kahramankart’ dolumu başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma otobüslerinde kullanılan ’Kahramankart’ dolum noktalarına 6 adet ekmek büfesini ekledi.

Ekmek büfelerinde ’Kahramankart’ dolumu başladı

19 Mayıs 2018 11:50


Büyükşehir Belediyesi, özellikle otobüs durakları yanında bulunan dolum noktalarının yanı sıra, halk ekmek büfelerini de dolum noktalarına dahil etti.


Kahramankart Dolumu yapan ekmek büfeleri şunlar:


Mevsim sitesi Ukkaşe Cami karşısı ekmek büfesi, Gazipasa Muhtarlık yanı ekmek büfesi, Yukarı itfaiye karşısı ekmek büfesi, Tekerek Mahallesi ekmek büfesi, boğaziçi konutları ekmek büfesi, 5 Nisan engelliler yanı ekmek büfesi.


Büfelerin normal zamanlarda sabah 04.30 13.00 - Ramazan ayında da 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceği bildirildi.




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