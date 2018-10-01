Ekmek büfesinde hırsızlık kamerada

Kahramanmaraş'ta bir ekmek kulübesinin kasasından 200 lirayı çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Elbistan ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki bir halk ekmek büfesinde yaşandı. Osman Yıldırım'ın büfe dışında olmasını fırsat bilerek büfeye giren şapkalı bir kişi, içerisini kontrol ettikten sonra direk kasaya yöneldi. Kasadaki paraları alan kimliği belirsiz hırsız, güvenlik kamerasının kendisini görüntülediğinden habersiz bir şekilde büfeden hızla ayrıldı.

Hırsızın gitmesinin ardından büfeye giren işletmeci Osman Yıldırım, kasasının açık olduğunu ve paraların yerinde olmadığını fark edince soyulduğunu anladı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra, kasasının boşaltıldığını anlayan Yıldırım, durumu hemen polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden hırsızın eşkalini belirledi. Eşkal üzerinde çalışmalara başlayan polis ekipleri, kısa sürede failin Suriye uyruklu A.A. (14) olduğunu ortaya çıkardı. A.A., polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Halk ekmek büfesinin kasasından çalınan 200 lira işletmeciye teslim edildi.

Büfeci Osman Yıldırım, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Hırsızlık şüphelisinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacağı bildirildi.