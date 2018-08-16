Ekonomik savaşa karşı bir cephede Kahramanmaraş’tan

Belediye, vatandaşların da milli yazılıma geçmesi için hem kurulum hem eğitim konusunda tam destek vereceğini açıkladı. Türkiye’ye yönelik başlatılan ABD merkezli ekonomik savaş nedeniyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi milli işletim sistemi ‘Pardus’a geçti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK ULAKBİM’in ev sahipliğinde düzenlenen işbirliği protokolü ile milli işletim sistemi Pardus’a geçişinden sonra vatandaşların da milli yazılımı kullanmaları konusunda destekleyeceğini açıkladı. Bu destek çerçevesinde Büyükşehir Belediyesine başvuran tüm vatandaşların bilgisayarına ücretsiz Pardus sistemi yüklenip eğitimi verileceği bildirildi.

Pardus’a geçişin milli ve ekonomik olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, yaklaşık 2 bin adet bilgisayara yazılım sisteminin kurulduğunu dile getirdi.

Çetinkaya, “Milli ve yerli yazılım olan Pardus’un da Kahramanmaraş Büyükşehri Belediyemizde de kullanımına başladık. 2 Şubat2018 tarihinde TUBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) ile görüşmelere başladık ve bir protokol imzaladık. Belediyemizde bulunan yaklaşık 2 bin adet bilgisayarlarda bundan sonra işletim sistemi Pardus olarak kullanımına başladık. O günden bugüne aşama aşama sistemi bilgisayarlarımıza kurmaya başladık. Son günlerde yaşadığımız olaylardan sonra özellikle ülkemize karşı açılan ekonomik savaş sonrası, böyle bir uygulama başlattık. Hem de yazılım sistemlerinin güvenliği açısından, sadece belediyemizdeki bilgisayarlar değil, vatandaşlarımızın bilgisayarlarında yerli ve milli yazılımı hayata geçirmek istiyoruz. İstenirse bu yazılımı insanlara ücretsiz olarak kurup eğitim verilmesi konusunda yardımcı oluyoruz” diye konuştu.