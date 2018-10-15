El yıkamanın önemini bin 200 öğrenci dans ederek gösterdi

Türk Kızılayı Kahramanmaraş Toplum Merkezince ‘15 Ekim Dünya El Yıkama Günü'nde bin 200 öğrenci dans ederek el yıkamanın önemini gösterdi.

Zeki Karakız Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, iki haftalık hazırlık sürecinin ardından okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Türk Kızılayı ekibi koordinesinde gösterilerini sundu. Dans sonunda Türk Kızılayı'nın bayrağını açan öğrenciler, bu sayede azda olsa farkındalık oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"En az yardım dakika elini yıka"

Türk Kızılayı Kahramanmaraş Toplum Merkezi Yönetici Gizem Birginal, insan hayatında hijyenin önemine dikkat çekerek, “Türk Kızılayı Toplum Merkezi 14 ilde, 15 farkı toplum merkeziyle hizmet vermekte. Biz Kahramanmaraş Toplum Merkezi olarak ‘15 Ekim Dünya El Yıkama Günü'nde öğrencilerimizle el yıkma dansı yaptık. Yaklaşık iki haftalık bir çalışma sürecinin ardından arkadaşlarımızla birlikte ek yıkma dansımızı yaptık. Sonrası çocuklarımızı hijyen paketlerimizi dağıttık. En az yarım dakika çocuklarımızın ellerini yıkamalarını öneriyoruz. Zaten sağlık uzmanlarımızın toplum merkezlerlerinde, mahallerde, okullarda hijyen eğitimi veriyor. Bizde buradan tekrar hatırlatma istedik. Bu sayede el yıkamanın önemini vurguladık” dedi.