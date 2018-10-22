Elbistan doğalgaza kavuştu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan vatandaşlar, yıllardır bekledikleri doğalgaza kavuştu. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilçeye ilk doğalgazın verilmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Elbistan'ın daha temiz bir havaya kavuşması için 2015 yılı Mayıs ayında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve o dönemde AK Parti Grup Başkanvekili olan Mahir Ünal tarafından sözleşmesi imzalanan doğalgaz, 3 yıl sonra ilçedeki konutlara ve iş yerlerine verilmeye başlandı. 2017 yılı sonunda başlayan şehir içi şebeke döşeme çalışmalarının tamamlandığı bölgelerdeki 9 bin konuta doğalgaz ulaştırıldı. İlçede doğalgazı ilk olarak Battalgazi, Ceyhan ve Orhangazi mahallelerinin bir kısmındaki konutlar ve iş yerleri kullanacak. Diğer mahallelere ise peyderpey doğalgaz bağlantısı yapılacak.

İlk doğalgazın verilmesi nedeniyle ilçede tören düzenlendi. Doğalgazın ilk meşalesini yakan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Elbistan'la ilgili en eski hayalinin gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından doğalgaz dağıtım işini üstlenen ARMADAŞ firması yetkilileri, şehir içi şebeke döşemeleri hakkında bilgi verdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise, yaptığı konuşmada Elbistan için çok güzel bir ana tanıklık ettiklerini belirterek, “Elbistan için güzel bir an. Elbistan'ın en büyük sorunlarından biri hava kirliliğiydi. Yıllardan beri çözüm bekleyen sorunlardan birisiydi. İnşallah doğalgazla beraber bu önemli ölçüde çözülecek. Hamdolsun bugün evlerimize doğalgaz ulaştırılacak. Doğalgaz çok dikkat isteyen bir konu. Özellikle iç tesisat çok iyi yapılmalı. Vatandaşlarımız bu konuda belgesi olan firmalara yaptırmalı. Gaz dağıtım şirketinin onayı olmadan da gaz kullanmamalı. Çünkü Allah korusun böyle durumlarda çok üzücü olaylarla karşılaşabiliriz. Lisansı olan firmalara tesisat yaptıralım. Bu çok önemli” dedi.

Doğalgaz çalışması nedeniyle bozulan yolların 2019 yılından itibaren asfaltla kaplanacağını hatırlatan Başkan Erkoç, şöyle konuştu:

“Doğalgaz hattının belli test süresi var. Test yapılmadan üstünün kapatılması çok sıkıntılı. Biz bunu takip ediyoruz. Bundan dolayı testler yapılamadığı zaman kapatılması uzuyor. 2019'da yama yapılan yerlerin hepsinin üzerine kaplama asfalt yapacağız. 5-6 cm asfalt dökeceğiz. En doğru halde yapılsın, insan hayatına mal olmasın diye de tüm denetimlerimizi yapıyoruz. Elbistanımıza doğalgaz hayırlı uğurlu olsun.”

Başkan Erkoç'un ardından kürsüye davet edilen Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ise, “Elbistanımızın yaşam kalitesini önemli ölçüde arttıracak, Elbistanımıza daha yaşanılabilir bir ortam hazırlayacak ve daha iyi bir çevre sunacak bu çalışmanın bitmesi ve doğalgazın ilçemize gelmesinin mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Hükümetimize ve Elbistanımızın yetiştirdiği değerli Bakanımız bu konuda öncülük yaparak Büyükşehir Belediyemiz ve diğer bileşenler bu hizmeti insanlarımıza sundular. Kadim ilçemiz olan Elbistan, her şeyin en iyisine layık. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da doğalgazın Elbistan'ın olmazsa olmazı olduğuna dikkat çekti. Doğalgaz sayesinde Elbistan'daki hava kirliliğinin önüne geçileceğini anlatan Ünal, “Hepimiz çok gayret gösterdik. Doğalgaz, bizim çok eski hayalimizdi. Elbistan'ın hava kirliliğinin tek bir çözümü vardı o da doğalgazdı. Elbistan'ın kışın adeta yaşanmaz hale gelen ve özellikle kalitesiz kömür kullanımından da kaynaklanan ciddi bir hava kirliliği vardı. Kış aylarında çocuklarımız adeta zehir soluyorlardı. Olmazsa olmazımız doğalgazdı. Bugün bu hayalimiz gerçekleşiyor olduğu için Allah'a hamdolsun. Biz, gayret gösteririz, çaba sarf ederiz, o yolda bulunuruz Allah da bize nasip eder. Afşin'imiz ve termik santralin ilk ateşlemesi için de büyük önemi var. Allah bize çok şey nasip etti. Elbistan'a AK Parti'nin eli değdi. Doğalgazın bir diğer önemi de organize sanayi bölgesi. Organize sanayi bölgesinin büyük çapta yatırım yapabilmesi doğalgaz ve demiryoluna bağlı. Kapıdere'den Elbistan'a demiryolu için fizibilite çalışmasını yaptırıyoruz. Benim en büyük hayalim bir beylik başkenti olarak Elbistan'ın ortaya çıkmasıdır. Bunu, Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz. Bunun mastır planını tamamladık. Safranbolu gibi, Beypazarı gibi Elbistan'ın tarihi dokusunu ortaya çıkarmamız gerekiyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek gösteren Ünal, “1994'te Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda benim ödeneğim yok demedi. İstanbul'un üç temel sorununu çözdü. Sosyal belediyecilik ne demektir herkese gösterdi. Şehrül emin olmak nedir herkese gösterdi. Kaynakları israf etmeden yeni kaynak oluşturarak şehir nasıl planlanır herkese gösterdi. Cumhurbaşkanımızın bir özelliği vardır. Hiçbir makamın dönüştüremediği ama geldiği bütün makamları dönüştürmüş bir liderdir Recep Tayyip Erdoğan. Geldiği bütün makamları değiştirdi. Şimdi de değil Türkiye'ye dünyaya nasıl cumhurbaşkanı olunur onu da gösterdi. Asla karamsarlığa kapılmayın. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Yeter ki ülkemize güvenelim, birliğimizi ve beraberliğimizi koruyalım. Allah, yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

Ünal'ın konuşmasının ardından dua edilerek doğalgazın ilk meşalesi yakıldı. AK Parti Genel Başkanı Mahir Ünal, doğalgaz programının ardından Elbistan Kaymakamı Özkan Demir'i ziyaret etti.

Elbistan ve Afşin ilçelerinin doğalgaza kavuşması ve gazın istasyonlardan abonelere aktarılması ile ilk meşalenin yakılması amacıyla düzenlenen törene AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç ve Habibe Öçal, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Hasan Sungur, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.