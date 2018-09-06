Elbistan Gençlik Merkezi’nden "askıda kıyafet" kampanyası

"Dolabında kalmasın, getir kullanılsın" sloganı ile yardımlaşma kampanyası başlattıklarını kaydeden Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, “Gençlik Merkezi olarak, bilgi ve görgülerini artmış, paylaşımcı, yeteneklerini geliştirip sergileyen, girişimci, üretken, yapıcı, sportmen ve zamanını en iyi şekilde değerlendiren gençliğin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken de gönüller arasında birlik olmalı diye düşünüyoruz. Gençlerimiz, birbirlerine ne kadar çok gönülden bağlanırsa geleceğimiz adına o kadar sağlam temeller atmış olur. Bu çerçevede, milletimizin en önemli hasletlerinden biri olan yardımlaşma ve paylaşma duygusunu, gençlerimizle pekiştirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için ‘askıda kıyafet’ kampanyasını başlattık” dedi.

2 gün önce başlattıkları projenin büyük ilgi gördüğünü ve bazı gençlerin hiç kullanılmamış kıyafet ve ayakkabı getirdiklerini anlatan Yılmaz, “Projeye kapsamında Gençlik Merkezi’mizde özel bir alan oluşturduk. Bizlere ulaştırılan kıyafetler, ayakkabılar ve oyuncaklar bu alanda tasnif edilecek. Bu kampanyada, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı rencide etmeme ya da onların gururlarını incitmeme adına veren el, alan eli asla görmeyecek. İhtiyaç sahibi gençlerimiz ya da ailelerimiz, askıdaki kıyafetleri, gönüllü gençlerimizin eşliğinde deneyecek. Kendisi için uygun olanı seçip alabilecek. Kampanyamız 2 gün önce başladı. Ama insanlarımız, ne kadar yardımsever ve hayırsever olduklarını bu süre zarfında bir kez daha ispatladı. Bize ulaştırılan eşyalar arasında mağazadan yeni alınmış ve hiç kullanılmamışlarına şahit olduk” ifadelerini kullandı.