Elbistan polisinden 500 bin liralık sahte gübre operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elbistan ve Afşin ilçelerinde sahte ve kaçak gübre satışı olduğu ihbar üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat üzerine soruşturmanın kapsamını genişletti. Çalışma sonucunda belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan ilk operasyonda sahte olduğu değerlendirilen 70 ton gübre ele geçirildi. Gübrelerle ilgili olarak gözaltına alınan şahısların verdiği beyanlar ve gösterdikleri farklı depolardan da toplam 140 ton daha sahte gübre daha ele geçirildi. Sahte olduğu değerlendirilen gübreleri Elbistan ve Afşin ilçelerine getirerek piyasaya süren G.G., M.T., F.G., R.Y., V Y., K K., Ö.P. ve O.H. isimli şahıslar yakalanarak haklarında resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçundan adli işlem başlatıldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonu sonucunda piyasa sürülmeden ele geçirilen gübrelerin yaklaşık 500 bin lira değerinde olduğu belirtildi.

Sahte gübre operasyonuyla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.