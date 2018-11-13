Elbistan polisinden kaçak içki operasyonu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir ev ve iş yerinde 15 litresi ‘boğma', 6 litresi de gümrük kaçağı olmak üzere 21 litre rakı ile 1 adet kurusıkıdan dönme silah ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, kaçak içki satışına yönelik çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Kızılcaoba Mahallesi'nde H.G. isimli şahsa ait evde arama yaptı. Aramada, çoğunluğu pet su şişelerine doldurulmuş vaziyette ‘boğma' olarak tabir edilen 15 litre yapma rakı ile 6 litre gümrük kaçağı rakı ele geçirildi.

Devam eden çalışmalarda aynı bölgedeki F.A. isimli şahsın işyerinde de arama yapan ekipler, alkol konulduğu düşünülen boş kap ile kurusıkıdan dönme 1 adet tabanca ve çeşitli kalibrelerde 8 adet fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.