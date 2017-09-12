Elbistan Şeker Fabrikası’nda pancar alımına başlandı

Alım Kampanyası, düzenlenen törenle resmen başladı. Elbistan Şeker Fabrikası, 64 bin 600 dönüm araziden getirilecek 400 bin ton pancardan 50 bin ton şeker üretecek.

Elbistan Şeker Fabrikası Müdürü Ahmet Büyük, kampanya döneminde Elbistan, Afşin, Göksun ve Tufanbeyli’de 55 mahalle ve 2 bin 174 çiftçi ile sözleşme yaparak 64 bin 600 dekarda pancar ekimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Kampanyanın 105 gün süreceğini belirten Büyük, “Fabrikamızın pancar işleme kapasitesi günlük olarak 3 bin 900 ton/gün olup, bu yıl rafineri kampanyası dahil tahmini olarak 105 gün sürecektir. Kampanya süresince 400 bin ton pancar işlenerek, 50 bin ton kristal şeker, 17 bin ton melas ve 100 bin ton da yaş küspe elde edilecektir” dedi.

Şeker-İş Sendikası Elbistan Şube Başkanı Mehmet Kılıç ise fabrikadaki işçi sorununa dikkat çekti. Kılıç, "Fabrikamızın en önemli sıkıntılarından biri, muvakkat personelimizin kadroya geçirilmesi veya uzun süreli çalıştırılması ve bununla birlikte yeni personel alınmasıdır" diye konuştu.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun da milli ve yerli bir kaynak olan şekerpancarının ülke ekonomisi için önemine işaret ederek, “Elbistan Şeker Fabrikası, bölge ekonomisi için çok önemli bir tesis ve bir ildeki fabrika ile hemen hemen aynı kapasiteye sahip. Türkiye’nin 4. büyük ovasındayız. İnşallah önümüzdeki yıllarda yapımı devam eden ve planlanan sulama tesislerinin de bitmesiyle bölgemiz önemli bir tarım alanına sahip olacak. Birlik olmamız gerekiyor. Fert fert çok çalışmamız gerekiyor. Ekonomik kaynaklarımızı çok iyi kullanmamız gerekiyor. İnşallah dünyanın en büyük ülkelerinden biri olma hedefine ulaşmak istiyoruz. Şekerpancarı, bölgemizin en önemli zenginliklerinden birisi. Milli bir kaynağımız. Bu yerli kaynağımızı, en verimli şekilde kendi bölgemizde bulunan fabrikamızda kendi işçilerimiz ve kendi vatandaşlarımızla çok çalışarak ve çok üreterek değerlendirmek durumundayız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 33. Dönem Alım Kampanyası çerçevesinde fabrikaya ilk sıralarda pancar getiren üreticilere altın ve çeşitli ödüller verildi.

Dualar eşliğinde kesilen kurban ve kurdelenin ardından bu yılın ilk pancarı işlenmek üzere fabrikaya doğru yola çıktı.