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06 Eylül 2018 14:53

Elbistan, şiir ve türkü dolu geceye ev sahipliği yaptı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Esnaflar ve Bakkallar Odası’nın öncülüğünde 1.

Elbistan, şiir ve türkü dolu geceye ev sahipliği yaptı

06 Eylül 2018 14:53

Mahalli Şairler ve Ozanlar Şöleni düzenledi.


Gökyüzü Kır Düğün Salonunda gerçekleşen şölende 30’a yakın mahalli şair ve ozanı bir araya geldi. Elbistan 1. Mahalli Şairler ve Ozanlar Şöleni’nin açılış konuşmasını yapan Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, “Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası olarak, bağrından birçok şair ve ozanı yetiştiren bölgemizde böyle bir kültür etkinliği düzenlemek istedik. İnşallah, insanlarımızın şiire ve türküye doyacağı bir gece olacak. İnşallah, bu şöleni geleneksel hale getireceğiz” dedi.


Açılış konuşmasının ardından Elbistan 1.Mahalli Şairler ve Ozanlar Şöleni’ne katılan 30’a yakın mahalli şair ve ozan seslendirdikleri şiirler ve türkülerle unutulmaz bir gece yaşattılar.




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