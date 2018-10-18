Elbistan'a 2 bin seyirci kapasiteli tribün yapılıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine 2 bin seyirci kapasiteli tribün için ilk kazma vuruldu.

Elbistan'da sentetik çim sahaya yapılacak 2 bin seyirci kapasiteli tribün yapımı için ilk kazma vuruldu. Hava şartlarına bağlı olarak tribün çalışmasının 2 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Elbistan'da spor alanında en büyük eksikliklerden biri olan tribün ihtiyacının karşılanması için geçtiğimiz aylarda başlatılan teknik çalışmalar tamamlandı. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Elbistanspor'un da maçlarını oynadığı sentetik çim sahaya Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanlığı tarafından 2 bin kişilik tribün yapımı ihalesi sonuçlandı. İhaleyi kazanan yüklenici firma, tribün yerleştirilecek bölümlerinde çalışmalara başladı. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, Elbistanspor Kulüp Başkanı Av. Sertan Davdav, yüklenici firmanın yetkilileri ile birlikte sahada incelemelerde bulundu.

Burada bir değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 4 adet 500'er kişilik tribün inşa edileceğini söyledi.

Kaymakam Demir, “Sentetik çim sahamıza, her biri 500'er kişilik olmak üzere 4 adet tribün yapılacak. Toplamda 2 bin kişilik kapasitesi olacak. 2 ay içerisinde çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Bitirildiğinde de ilçemizin spor alanındaki önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacak. Emeği geçen büyüklerimize teşekkür ediyorum. Elbistan'ımıza ve Elbistanspor'umuza hayırlı olsun” dedi.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur ise, Elbistan'ın spor kompleksleri açısından çok önemli bir seviyeye geldiğini anımsattı. Başkan Sungur, “Elbistan'ımız, potansiyel olarak spor kompleksleri ve tesislere büründü. Birçok alanlarda da tesislerimiz tamamlandı. Futbol sahamızda özellikle tribün kapasitesinin artırılmasıyla olarak bir çalışma vardı. Bu yatırımla ilgili teknik çalışma, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal Bey'in büyük desteği ile kısa sürede bitirildi ve yatırıma başlandı. Başta AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal Beyefendi olmak üzere, bölge milletvekillerimize ve emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Elbistan'ımıza ve bölgemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Elbistanspor Kulüp Başkanı Av. Sertan Davdav da, kulübün en büyük ihtiyaçlarından birinin tribün olduğuna dikkat çekerek, “Elbistanspor'un tribün ihtiyacı olduğu belliydi. Elbistanspor'un çok güzel bir taraftar kitlesi var. Burada ayakta maç izlemek zorunda kalıyorlardı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal Beyefendi, tribün yapılması konusunda gerekli girişimlerde bulundu. El birliği ile şimdi 2 bin kişilik tribün inşası gerçekleştiriliyor. Bundan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.