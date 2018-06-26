Elbistan’a 3 bin seyirci kapasiteli tribün

Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yeni tribünlerin 2018-2019 futbol sezonuna yetiştirilmesi noktasında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Elbistan’da çim saha ve sentetik çim sahaya yapılacak 3 bin seyirci kapasiteli tribünün yer tespiti ve diğer teknik detaylarla ilgili olarak incelemelerde bulunmak üzere ilçeye geldi. AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, Elbistanspor Kulüp Başkanı Av. Sertan Davdav, Teknik Direktör Mutlu Doğan ve diğer teknik heyetle birlikte her iki sahada da incelemelerde bulunan Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’u makamında ziyaret ederek tribün çalışmalarında gelinen son noktayla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakamlık ziyaretinde değerlendirme yapan Kabakcı, “Elbistanımız, gerçekten büyük bir ilçe. Potansiyel olarak spor kompleksleri ve tesislere büründü. Birçok alanlarda da tesislerimiz tamamlandı. Kapalı spor salonumuzda inşallah bitmek üzere. Ama futbol sahamızda özellikle tribün kapasitesinin artırılmasıyla ilgili Spor Genel Müdürlüğümüz hemen teknik bilgiyi vereceğiz. Teknik anlamda, 2 bin kişilik sentetik sahaya, bin kişilik de çim sahaya tribün kapasitesinin artırılmasını düşünüyoruz. Hızlı yol alma adına da inşallah teknik çalışmalarımızı bitireceğiz. Spor Genel Müdürlüğümüz Tesisler Daire Başkanlığımıza ileterek sezona yetiştirmek ve bu kapasiteyi yükseltmek adına tüm çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. İnşallah da bu işi kısa zamanda bitiririz. Başta değerli büyüğümüz Mahir Ünal Bey’in desteği ile ve Spor Genel Müdürümüzün de bunu ele almasıyla birlikte çalışmalarımızı sonlandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ise, Elbistan’ın, son yıllarda Türkiye’deki gelişme ve kalkınmadan nasibini aldığını vurguladı.

Kaymakam Akkoyun, şunları söyledi:

“Elbistan’ımız hükümetimizin yapmış olduğu yatırımlardan ziyadesiyle istifade ediyor. Elbistan daha güzellerine layık. Birçok alanda, eğitim, sağlık, kültür ve sosyal yatırımlar başlığı altında güzel yatırımlar olduğu gibi spor başlığı altında da çok güzel yatırımlar yapıldı. Sentetik sahamız, çim sahamız tribünü ile birlikte, Gençlik Merkezi’miz yapıldı, şuanda da 3 bin 500 seyirci kapasiteli spor salonumuz yapılıyor.

Elbistan’da yapılması planlanan spor yatırımlarının neler olduğu, eksikliklerin neler olduğu konusunda bir istişare yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde mevcut spor tesislerimize ek ve ilave tribün kazandırılması başta olmak üzere birçok tesisi Elbistan’ımıza kazandırma noktasında altyapısını yapıyoruz. Yakın zamanda da bu planlanan yatırımların yapımı noktasında faaliyete başlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun.”