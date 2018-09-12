Elbistan'a 60 bin baş kapasiteli Besi OSB yapılacak

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 60 bin baş hayvan kapasiteli Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yapılacak.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) girişimleri Elbistan'a planlanan Elbistan Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ait alanda Tarım ve orman Bakanlığı yetkililerince inceleme yapıldı.

Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortaklığında hayata geçirilecek Besi OSB için ilçeye bağlı Doğan ve Evcihüyük mahalleleri arasındaki 4 bin dönümün üzerindeki bir alan tahsis edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Etüt ve Proje Çalışma Grup Sorumlusu Fethi Molla başkanlığındaki heyet, Kahramanmaraş'taki ilgili kurumların temsilcileri ile birlikte tahsis edilen alanda incelemelerde bulundu.

Burada, proje ile ilgili olarak bilgi aktaran Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Etüt ve Proje Çalışma Grup Sorumlusu Fethi Molla, Elbistan Besi OSB'nin, 3.safhası öncesinde inceleme yaptıklarını söyledi.

Ön inceleme etüdü yapmak ve arazinin uygunluğunu belirlemek için Elbistan'a geldiklerini belirten Molla, “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak proje kabul edildi. Projenin ilerlemesi aşamasında bakanlığımız buraya yatırıma elverişli alan olarak görüp görmediğini belirlemek için buradayız. Söz konusu proje kabul oldu. Şuan ikinci aşamadayız. Haritalarla birlikte uzman arkadaşlarımızla projenin sahasını yerinde görmek için geldik. Sahanın, bize teklif edilen projeye uygun olup olmadığını tespit etmek için geldik. An itibariyle haritaları ve kadastro haritalarını çıkaracağız. Tapu kadastro kayıtlarını alıp raporlarımızı düzenledikten sonra onaya sunacağız. Onay verilmesinin ardından da üçüncü safhaya geçeceğiz. Bakanlıklar düzeyindeki görüşleri aldıktan sonra yer seçim komisyonu toplanacak oy birliği ile karar çıktıktan sonra bu bölgeyi Elbistan Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak ilan edeceğiz. Bakanlığımız, yatırım programına dahil edilirse de bakanlık olarak kredi vererek yatırıma başlayacağız” dedi.

Projenin ortaklarından olan Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy ise, Elbistan Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için 2 yıldır çalışma sürdürdüklerini hatırlattı.

Elbistan Tarıma Dayalı Besi İhtisas OSB'nin, 60 bin baş hayvan kapasitesinin bulunacağının bilgisini veren Başkan Paksoy, şöyle konuştu:

“2 yıldır sürdürdüğümüz çalışma neticesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile diğer bakanlıklarımızın ilgili birim sorumluları, OSB arazisinde ön inceleme yapmaya geldi. Ön incelemeden en geç 1 ay sonra, bakanlıktan kesin yer tespiti için gelecekler. Besi OSB, Elbistan'a yaklaşık 35 milyon TL'ye mal olacak. 60 bin hayvan kapasiteli olacak. Elbistan'a ekonomik anlamda büyük bir değer katacak. Elbistan'ımızın, hayvancılık bakımından da Türkiye çapında 1 numaraya taşınmasında katkı sunacak.”

Besi OSB'nin, yaklaşık 170 işletme ile yem fabrikasını, biyogaz tesisini, kesimhanesi ve deri işleme tesisini de bünyesinde barındıracağının altını çizen Başkan Paksoy, “2 yıl süre içerisinde tamamen bitirmeyi düşünüyoruz. 2020 yılındaki kırsal kalkınma desteklerinden de yararlanmak istiyoruz. Yaklaşık 170 işletme olacak. Bunun yanında yem fabrikasını, biyogaz tesisini, kesimhanesi ve deri işleme tesisini bünyesinde barındıracak. Özel firmalar şuanda bize müracaat ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Başkan Paksoy, son olarak, “Besicimiz açısından da büyük katkısı olacak. Besicimiz, hayvanını ayağında satacak. Elbistan'ımızda, Besi OSB'deki 60 bin baş ve dışarıdakilerle birlikte 80 bin baş bir hayvan varlığı olacak. Tarımla uğraşan vatandaşlarımız da bu projeden faydalanacak. Şehrin tamamı ekonomik açıdan büyük ivme kazanacak. İnşallah bunda da başarılı olacağız. İnşallah, Elbistan kazanacak” şeklinde konuştu.