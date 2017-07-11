Elbistan’da “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde Elbistan Kaymakam Vekili Ekinözü Kaymakamı Cüneyt Caner, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Ağar, İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, Şehitler ve Gaziler Derneği Elbistan Şube Başkanı İlyas Kebeli ve daire amirlerinden oluşan heyet, terörle mücadele başta olmak üzere vatan savunmasında şehit düşen asker ve polislerin kabirlerini ziyaret etti. Şehitlerin kabirleri tek tek dolaşılıp karanfil bırakıldı ve Kur’an-ı Kerim okundu.

249 şehit için 249 fidan

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, 15 Temmuz Şehitleri anıldı. Karaelbistan Mahallesi’nde yer alan Elbistan Devlet Hastanesi üzerinde bulunan orman alanına, her bir şehidin anısına birer fidan dikildi.

Fidan dikimi yapılan alana, ‘AK Parti Elbistan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’ tabelası dikilirken, teşkilat üyeleri yapılan etkinliğe büyük ilgi gösterdiler.

Kaymakamlık ziyareti

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca ve yönetim kurulu üyeleri, etkinlikler kapsamında, Elbistan Kaymakam Vekili Ekinözü Kaymakamı Cüneyt Caner’i makamında ziyaret etti.

Burada bir açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Kısaca, hain darbe girişiminin milletin birinci yılını andıklarını ifade ederek, “Milletimiz inşallah bir daha böyle badireler yaşamaz” dedi.

Kaymakam Caner ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk halkının 15 Temmuz’da destan yazdığını kaydetti.