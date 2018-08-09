Elbistan’da ‘astronot gıdası’ kinoanın ilk hasadı yapıldı

Elbistanlı 50 yaşındaki çiftçi Duran Gül’ün komşu ilçe Ekinözü’ne bağlı Akpınar Mahallesi’nde 70 dönümlük alana ektiği ve Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan kinoanın ilk hasadı gerçekleştirildi. Biçerdöverle hasat edilen kinoa bitkisi, bir dizi eleme işleminin ardından piyasaya satılacak.

İlk kez ektiği kinoa bitkisini alternatif ürün olarak oğlu Eshabil Gül’ün internette yaptığı araştırma sonucunda bulduklarını belirten çiftçi Duran Gül, “Uzun yıllardır çiftçilik yapıyorum. Bu süre zarfında pancar, mısır gibi ürünler ekiyorduk. Hem verim hem de fiyat yönünden zarar ediyorduk. Gübre fiyatları ve işçilik parası çok fazla tutuyor. Biz de alternatif ürün arayışına girdik. Oğlum internetten araştırmış ve kinoayı bulmuş. Onun ısrarı ile Akpınar Mahallesi’nde arazi kiraladık. Astronot yiyeceği diye bilinen kinoa ektik. Tohumunu Adıyaman’da bulduk. Bu bitkinin yağış olan yerleri sevdiğini öğrendik. O yüzden de bu bölgeyi tercih ettik. Rabbim ne verirse şuan biçim yapıyoruz. Kıraçta dönüme 200 kilogram alırsak, suludaki ekinin gelirini ve emeğini verecek. Burada da biraz masrafımız az olacak” şeklinde konuştu.

Babasına kinoa bitkisi ekmesini tavsiye eden 23 yaşındaki Eshabil Gül ise, kinoanın 1 kilogramındaki vitamin oranının 10 kilogram etle eşdeğer olduğunu söyledi. Kinoanın tok tuttuğu için NASA tarafından astronot yiyeceği olarak tercih edildiğini hatırlatan Gül, “Kinoayı ben araştırdım. Şekerpancarının işçiliği çoktu. Tarlada çok yıpranıyorduk. Pancardan kazandığımızın yarıdan fazlası işçiliğine gidiyordu. Ben de internetten araştırmaya başladım daha fazla nasıl gelir elde ederiz diye. Az çalışarak daha çok nasıl para kazanırız diye araştırdım. Kinoa karşıma çıktı. Bu, astronot gıdası olarak biliniyor. NASA, çok fazla tok tuttuğu için bunu astronotların yemeği olarak kullanıyor. 1 kilosundaki vitamin miktarı, 10 kilogram etle eşdeğer. Bu bitki, protein tozu, bebek maması yapımında da kullanılıyor. Buğdayın kullanıldığı birçok alanda kullanılıyor. Buğday biçeri biçiyor. Vitaminli bir bitki. Ekonomik açıdan da ülkemize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Mazot pahalı. Biz bunun içine bir ekim için girdik, başka da girmedik. Az emek, çok kazanç. Sloganımız bu. Bu sene 70 dönüm ektik” ifadelerini kullandı.