Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 16:00

Elbistan’da ayçiçeği hasadı başladı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uzun yıllardır ekilen ve çiftçilerin ‘beyaz altın’ olarak nitelendirdiği ay çekirdeğinin hasadı, umutlu başladı.

Elbistan’da ayçiçeği hasadı başladı

17 Ağustos 2018 16:00


Tarlada hasat yapan çiftçiler, bu yıl yüksek verim ve yüksek fiyat beklentisinde olduklarını belirterek, “Verim ve fiyat yüksek olursa yüzümüz güler” diye konuştular.


Önceki dönemlerde üreticisine kazandırdığı yüksek gelir nedeniyle çiftçinin vazgeçilmezi olan çerezlik ay çekirdeği hasadı, Elbistan’da bu yıl erken başladı. Ürünlerini hasat etmek için tarlalarda hummalı şekilde çalışan çiftçiler, aylarca bekleyip yetiştirdikleri ay çekirdeğini tarlalarda işçilere kesimini yaptırdıktan sonra, biçerdöverden geçirip, satışa hazır hale getiriyor.


Tarlasındaki ay çekirdeğini hasat eden çiftçiler, sezonun başlangıcında yüksek fiyat ve verim beklentisini koruyor. Verim ve kalitenin yüksek fiyatla buluşmasının yüzlerini güldüreceğini belirten İğde Mahallesi çiftçilerinden Mehmet Önat, “Gerek suyuyla, gerek çapasıyla mücadele edip ürünümüzü ya Allah diyerek hasada başladık. Ay çekirdeğinde en önemli nokta dolgunluğu ve büyüklüğü. Biz de en kaliteli ürünü yetiştirmek için aylardır emek veriyoruz. Tüm çiftçilerimiz hayırlı ve bereketli bir sezon geçirir inşallah. Rabbim, tüm çiftçilerimize bol rızık versin. Elbistan çekirdeği, Türkiye’nin her tarafında tüketiliyor. Hem kaliteli hem de lezzetli oluyor. Çiftçimizin yüzü güler bu sene inşallah” dedi.


Ay çekirdeği çiftçiliğinin oldukça masraflı olduğunu kaydeden Önat, “Ekimi, suyu başta olmak üzere çok büyük masraflar altında bu ürünü yetiştirdik. Mazot, gübre ve işçilik pahalı. Bin bir zorlukla yetiştirdikten sonra şimdi kesime başladık. Kesilen kalpakları birkaç gün tarlada bekleyecek. Daha sonra biçerdöver vasıtasıyla dane haline getireceğiz. Kuruttuktan sonra esnaflara satacağız. En büyük beklentimiz ise verimin ve fiyatın yüksek olması” şeklinde konuştu.


Tarlada çalışan işçiler ise ay çekirdeği kesmenin zor bir iş olduğunu vurguladılar.


Elbistan’da üretilen ay çekirdeği, iç piyasada olduğu kadar ihraç kalemi olarak da en önemli tarım ürünlerinin başında yer alıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç