Elbistan’da ayçiçeği hasadı başladı

Tarlada hasat yapan çiftçiler, bu yıl yüksek verim ve yüksek fiyat beklentisinde olduklarını belirterek, “Verim ve fiyat yüksek olursa yüzümüz güler” diye konuştular.

Önceki dönemlerde üreticisine kazandırdığı yüksek gelir nedeniyle çiftçinin vazgeçilmezi olan çerezlik ay çekirdeği hasadı, Elbistan’da bu yıl erken başladı. Ürünlerini hasat etmek için tarlalarda hummalı şekilde çalışan çiftçiler, aylarca bekleyip yetiştirdikleri ay çekirdeğini tarlalarda işçilere kesimini yaptırdıktan sonra, biçerdöverden geçirip, satışa hazır hale getiriyor.

Tarlasındaki ay çekirdeğini hasat eden çiftçiler, sezonun başlangıcında yüksek fiyat ve verim beklentisini koruyor. Verim ve kalitenin yüksek fiyatla buluşmasının yüzlerini güldüreceğini belirten İğde Mahallesi çiftçilerinden Mehmet Önat, “Gerek suyuyla, gerek çapasıyla mücadele edip ürünümüzü ya Allah diyerek hasada başladık. Ay çekirdeğinde en önemli nokta dolgunluğu ve büyüklüğü. Biz de en kaliteli ürünü yetiştirmek için aylardır emek veriyoruz. Tüm çiftçilerimiz hayırlı ve bereketli bir sezon geçirir inşallah. Rabbim, tüm çiftçilerimize bol rızık versin. Elbistan çekirdeği, Türkiye’nin her tarafında tüketiliyor. Hem kaliteli hem de lezzetli oluyor. Çiftçimizin yüzü güler bu sene inşallah” dedi.

Ay çekirdeği çiftçiliğinin oldukça masraflı olduğunu kaydeden Önat, “Ekimi, suyu başta olmak üzere çok büyük masraflar altında bu ürünü yetiştirdik. Mazot, gübre ve işçilik pahalı. Bin bir zorlukla yetiştirdikten sonra şimdi kesime başladık. Kesilen kalpakları birkaç gün tarlada bekleyecek. Daha sonra biçerdöver vasıtasıyla dane haline getireceğiz. Kuruttuktan sonra esnaflara satacağız. En büyük beklentimiz ise verimin ve fiyatın yüksek olması” şeklinde konuştu.

Tarlada çalışan işçiler ise ay çekirdeği kesmenin zor bir iş olduğunu vurguladılar.

Elbistan’da üretilen ay çekirdeği, iç piyasada olduğu kadar ihraç kalemi olarak da en önemli tarım ürünlerinin başında yer alıyor.