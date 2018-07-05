Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 13:28

Elbistan’da bonzai operasyonu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele (Narko-Tim) Grup Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonda, 3 parça halinde 1,36 gram bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Elbistan’da bonzai operasyonu

05 Temmuz 2018 13:28


Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko-Timleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirdi. Çalışmalarda, hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan S.D. isimli şahıs, uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 70 TL para ile yakalandı. S.D. isimli şüphelinin uyuşturucu madde sattığı tespit edilen ve yakalanan H.Ç isimli şahsın üst aramasında 3 parça halinde toplam 1.36 gram bonzai ele geçirildi. S.D. isimli şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.


H.Ç. isimli şahsa ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin bu yöndeki çalışmalarının aralıksız şekilde devam edeceği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç