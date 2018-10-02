Elbistan'da "Huzur Türkiye-Duman" operasyonu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 81 ilde eşzamanlı olarak başlatılan ‘Huzur Türkiye Duman' operasyonu kapsamında ilçedeki tütün ve tütün mamulleri ile kaçak sigara satılan işyerlerine yönelik olarak baskın düzenledi.

Edinilen bilgilere göre, operasyonun Elbistan ayağı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin öncülüğünde asayiş, terör, çevik kuvvet ve trafik şube müdürlüklerinde görev yapan çok sayıda resmi ve sivil polisin katılımı ile gerçekleştirildi. Sivil ve resmi araçlarla ilçeye dağılan ekipler, Suriyeli mültecilerin iş yerlerinin çoğunlukta bulunduğu Cumhuriyet Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Caddesi ve Terminal Caddesi başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta önceden tespit edilen noktalara baskın düzenledi.

Ekipler, çoğunluğu Suriyeli mültecilerin işlettiği dükkanlar ile tezgahlarda satışa hazır olarak bekletilen tütün, tütün mamulleri, kaçak sigara, doldurulmuş sigara, elle doldurulmak için hazırlanmış içi boş sigaralar ile çok sayıda malzemeye el konuldu. Dükkanlar ve tezgahlar, didik didik arandı.

El konulan malzemeler, çuvallar, koliler ve poşetlere doldurularak imha edilmek üzere emniyete götürüldü. İlçedeki uyuşturucu madde ticaretini önlemek için de aynı operasyon kapsamında çeşitli adreslerde arama yapıldığı öğrenildi.