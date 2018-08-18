Elbistan’da ilk kez sürek avı yapıldı

Kalealtı Mahallesi’ndeki sürek avına, Elbistan Dulkadiroğlu Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri ile mahalledeki avcılar katıldı.

Elbistan ve çevresinde artan yaban domuzu popülasyonun son günlerde tarım arazilerine zarar verdiğinin tespit edilmesi üzerine, Kahramanmaraş Valiliği ve İl Tarım Orman Müdürlüğü’nün verdiği izin doğrultusunda sürek avı yapıldı. Av esnasında Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 112 Acil Servis görevlileri de hazır bulundu.

Özellikle mısır arazilerine ciddi zarar veren yaban domuzlarının bertaraf edilmesi üzerine başlatılan sürek avı, gerekli izin ve güvenlik önlemlerinin alınması ile başladı. İlçeye bağlı Kalelatı Mahallesi’nde sabah erken saatlerde başlayan sürek avına, Elbistan Dulkadiroğlu Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri ile mahalledeki avcılar katıldı. Sabah erken saatlerde bir araya gelen avcılar, yaban domuz sürülerinin zarar verdiği mısır tarlalarından başlayarak bölgede tarama yaptı.

Sürek avına ilişkin olarak bilgi veren Elbistan Dulkadiroğlu Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Ali Haydar Doğan, sürek avının tarım alanlarına ciddi anlamda zarar veren yaban domuzlarına karşı yapıldığını söyledi.

Tüm yasal izinlerin ve olurların alındıktan sonra sürek avının yapılabildiğini vurgulayan Doğan, “Yaban domuzlarının ilçemizdeki sayısı oldukça arttı. Popülasyondaki artış nedeniyle tarım alanlarına ve yerleşim yerlerine kadar gelen yaban domuzları, ekili alanlara ciddi zararlar vermeye başladı. Vatandaşların bu yöndeki şikayetlerini ve müracaatlarını değerlendiren Kahramanmaraş Valiliği de sürek avı yapılmasına izin verdi. Valiliğimizin olur vermesi ile yaban domuzu sürek avı başlattık. Dernek olarak bizler de bu ava iştirak ettik. İlk önce avcılarımız ve sürencilerin güvenliği ile ilgili toplandı yaptık. Ekili tarım alanlarında yaban domuzu zararının en aza indirilebilmesi amacıyla yapılan domuz sürek avına yaklaşık 20 avcımız katıldı. Sürek avının ilk gününde 3 saat avlandık ancak herhangi bir domuzla karşılaşmadık. Belirli aralıklarla domuz avına devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 3 saat süren avda, herhangi bir yaban domuzuna rastlanamadı.