Elbistan'da kaçak avda kullanılan ses düzeneği ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yapılan denetimlerde özellikle kaçak avcıların, bıldırcın ve keklik avında kullandığı ses düzeneği ilk kez ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, jandarma ve fahri av müfettişleri, yasak olmasına rağmen ses düzeneğiyle kaçak bıldırcın ve keklik avı yapıldığı yönündeki duyumları değerlendirerek ilçeye bağlı Akbayır Mahallesi'nde denetimlerde bulundu. Yapılan aramalarda, bıldırcın ve keklik avında kullanılan 1 adet ses düzeneği ele geçirildi. Elbistan'da ilk kez bulunan ses düzeneği, imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Ses cihazını yerleştiren kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Aynı mahallede denetimlerini sürdüren ekipler, yaptıkları av kontrol faaliyetinde canlı mühre ile usulsüz olarak keklik avı yapıldığını tespit etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 şahsın usulsüz avda kullandığı canlı mühreye, 1 adet av tüfeğine ve tuzaklara el koydu. Şahsa, toplamda 3 bin TL'ye yakın idari para ve tazminat cezası uygulandı.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ekiplerinin av koruma kontrollerinin artarak devam ettireceği ve kaçak avcılığa fırsat verilmeyeceği bildirildi.