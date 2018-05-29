Elbistan’da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Kaymakam Akkoyun, ilçe genelindeki şehit yakınları ile gazileri ve ailelerini iftar programında ağırladı.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’un ev sahipliğinde bir düğün salonunda düzenlenen programa, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Turgut Şakalar ile birlikte şehit yakınları ve gazilerle, aileleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlanan programda, şehitler için dua edildi.

İftar sonrası kürsüye gelen Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, üzerinde yaşadığımız coğrafyanın, tarih boyunca şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde vatan toprağı haline geldiğinin altını çizdi. Akkoyun, “Sizlerin de bildiği gibi, toprak, şehit kanı düşünce vatan oluyor. Bu topraklarda, Anadolu’da atalarımız yüzlerce yıl evvel vatan toprağını savunmak için canını feda ettiler, şehit oldular, gazi oldular. Bugün de onların torunları ve evlatları; yarın da bizlerin evlatları ve torunları bu toprakları, bu aziz coğrafyayı canımızı savunur gibi savunacak inşallah. Vatan coğrafyasını savunmak kolay değil. Tarihimizde binlerce, yüzlerce yıl evvel de canını topraklarımız için verenler vardı. Malazgirt’i Battal Gazi olmadan anlatmak mümkün mü? Çanakkale’yi Seyit Onbaşı’yı anlatmadan anlatabilir misiniz? Vatan coğrafyasının birçok yerinde Kahramanmaraş Sütçü İmamsız olur mu? Ulubatlı Hasan olmadan İstanbul’un fethini anlatmak mümkün mü? Bu coğrafyada nice binlerce kahraman bu topraklar için canını siper etti. Allah mekanlarını cennet etsin ki; öyle inanıyoruz. Sizleri de inşallah cennetinde buluştursun. Devletin görevlileri olarak bizler için en büyük ve en şerefli görev siz şehit ailelerimize hizmet etmektir. Cenabı Allah bizlere bu anlamda güç kuvvet etsin. Sizlerin gönlünün kırılmaması, kalbinin kırılmaması noktasında her türlü imkanı seferber etmeye hazırız. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve aileleri bizlerin başının tacıdır. İftar soframızı şereflendirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah, hepinizden razı olsun” diye konuştu.

Kaymakam Akkoyun ve eşi Canan Akkoyun, program sonunda tüm şehit ailelerini, gazileri ve ailelerini tek tek uğurladı.