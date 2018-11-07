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Elbistan'da tefeci operasyonu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından tefecilik suçu kapsamında Y.Y. isimli şahsa ait ikamet ve işyerinde sabah saatlerinde arama yapıldı. Aramalarda 12 adet senet, 6 adet çek, 2 adet tapu renkli çıktısı, 2 adet taahhütname, 3 adet alacak-verecek ile harcamaları gösterir defter ve 2 adet icra dosyasına incelenmek üzere el konuldu.


Şüpheli Y.Y. ise gözaltına alınarak Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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