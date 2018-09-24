Elbistan'da uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram 875 gram esrar ile 3 adet tüfek ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 1 kilogram 875 gram esrar maddesi ve 3 adet tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.