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Elbistan'da uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına yönelik olarak yapılan operasyonda 1 kilo 520 gram kubar esrar ile 951 gram esrar tohumu ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına yönelik olarak yapılan operasyonda 1 kilo 520 gram kubar esrar ile 951 gram esrar tohumu ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, ilçedeki uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, C.K. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde olabileceği yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Elbistan Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden C.K.'nın ikametine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 3 parça halinde toplam 1 kilo 520 gram kubar esrar ile 951 gram esrar tohumu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili gözaltına alınan C.K., işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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