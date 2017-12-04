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04 Aralık 2017 18:10

Emniyet müdürü intihara kalkışan genci ikna etti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde iddiaya göre kız arkadaşından ayrıldığı için 10 katlı binanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan genç, Emniyet Müdürü Hakan Aşık tarafından ikna edilerek kararından vazgeçirildi.

Emniyet müdürü intihara kalkışan genci ikna etti

04 Aralık 2017 18:10


Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşından ayrılan bir genç, yaşadığı bunalım sonucu Kızılcaoba Mahallesi’nde 10 katlı apartmanın çatısına çıktı. Gencin çatıda olduğunu gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri, gencin atlama ihtimaline karşı hava yatağı açtı. Polisler de genci kararından vazgeçirmek için çatıya çıktı. Yaklaşık 1 saat boyunca çatının dört bir tarafını dolaşan genci polisin ve akrabalarının ikna çabası sonuç vermedi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık da olayın yaşandığı apartmana geldi. Çatıya çıkan Aşık, yaklaşık 1 saatlik konuşmanın ardından genci aşağıya inmesi için ikna etti. Bina etrafında toplanan halk ve akrabaları gencin aşağıya inmesi ile rahat bir nefes alırken, Emniyet Müdürü Hakan Aşık’a da teşekkür ettiler. Genç, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.




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