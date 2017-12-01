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01 Aralık 2017 15:42

Emniyet’ten öğrencilere bisiklet

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘Gelecek Benimle Var’ adlı Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi kapsamında hazırlanan, şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül olarak bisiklet verildi.

Emniyet’ten öğrencilere bisiklet

01 Aralık 2017 15:42


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Gelecek Benimle Var’ projesi kapsamında yaklaşık 5 bin öğrenciyle, çeşitli etkinliklerde buluşurken, öğrencilerin kötü alışkanlık ve kötü ortamlardan uzak tutulması sağlandı.


Projeyle şiir ve resim dalında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül olarak bisiklet verildi. Öğrenciler ödülleri İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt’un ellerinden aldı.


Emniyet Müdürü Doğan İnci, törende yaptığı konuşmada, “Geleceğimiz gençlerdir, biz onları kötü alışkanlıklardan kötü ortamlardan uzaklaştırmak için uzun süreli bir proje hazırladık. Bu proje kapsamında onları spora özendirme, okumaya özendirme ve edebiyata özendirmeyi amaçladık. Üniversiteyi gezdirdik öğrencilerimizi ileride hangi branşı seçecekleri konusunda fikir alışverişi yaptık. Polis ağabeyleri ile birlikte olup paylaşmayı öğrendiler. Bizlerde onların seviyesine gelerek, gençliğin hissettiğini kendi içimize sindirdik. Ben Milli Eğitim Müdürlüğümüze, öğretmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Emniyet teşkilatına teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, “Toplum destekli polislerle birlikte uzun bir süreden beri bu konularla ilgili olarak Kahramanmaraş’ta ortak çabalar sarf ediyoruz. Bugün bu süreç bunların biraz daha ete kemiğe bürünmüş hali. Çocuklarımızda polisle, polislikle ilgili duygularını düşüncelerini anlattılar. Tabi bizim yetişemediğimiz eksik bıraktığımız alanlarda oldu. Bu alanlarda, emniyet müdürlüğümüz bizlere destek oluyorlar” diye konuştu.


Yarışmada şiir dalında dereceye giren ortaokul öğrencileri Melisa Kara, Aysima Çolak, Hatice Yağmur ile resim dalında dereceye giren, Ayşe Ragibe Keklik, Sümeyye Alıç ve Nefise Merk’e bisiklet hediye edildi.




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