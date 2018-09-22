En büyük ibrik

Kahramanmaraş'ta oyma işçiliğiyle yapılan 2 buçuk metre uzunluğundaki ibrik dikkat çekiyor.

Dulkadiroğlu İlçesi Tarihi Kapalı Çarşı'daki bir esnaf tarafından yaptırılan büyük ibrik çarşının adeta maskotu konumunda. 2 usta tarafından 45 günde hazırlanan ve 25 parçadan oluşan ibrik, özellikle turistlerin dikkatini çekiyor.

Değerinin 15 bin lira olduğunu ve ibriği reklam amaçlı yaptıklarını söyleyen ibriğin sahibi esnaf Ahmet Durna, “Aslında biz bu çarşıya geldiğimizde reklama ihtiyacımız vardı ve aklımıza bu fikir geldi. Bunu 2 usta tamamen el işlemeciliği ile 45 günde yaptı. 25 parçadan yapılan ürün yaklaşık 2 buçuk metre ve 50 kilogram. İbrik, önce kalaylanıp sonrasında ise siyahımsı görüntüler verilerek bu hale getirildi. Biz bunu satıyoruz ve fiyatı da 15 bin lira. Hem bizim için hem de çarşımız için reklam diyebiliriz. Ürünümüz dikkat çekiyor gören turistler fotoğrafını çekiyor. İsteyen olursa bu ve buna benzer devasa ürünleri yapacağız” dedi.