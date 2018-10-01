İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Engelli kardeşlere tekerlekli sandalye

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü iki engelliye akülü araba teslim etti.


Pazarcık ilçesi Beşçeşme Mahallesi'nde ikamet eden Tevfik Gözegir ile kardeşi Meral Gözegir'e akülü arabaları, TMBB İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, Engelliler Şube Müdürü Mehmet Fatih Akşam'ın katılımıyla teslim edildi.


Akülü arabalarına kavuşan engelli kardeşlerin mutluluğu gözlerinden okunurken, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.