Engelli kardeşlere tekerlekli sandalye

Pazarcık ilçesi Beşçeşme Mahallesi'nde ikamet eden Tevfik Gözegir ile kardeşi Meral Gözegir'e akülü arabaları, TMBB İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, Engelliler Şube Müdürü Mehmet Fatih Akşam'ın katılımıyla teslim edildi.

Akülü arabalarına kavuşan engelli kardeşlerin mutluluğu gözlerinden okunurken, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.