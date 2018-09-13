Engelli vatandaşın parasını çalan hırsız yakalandı

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde engelli vatandaşın bankadan çektiği 7 bin lirayı alarak kaçan şahıs, jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 11 Eylül'de Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesinde gerçekleşti. Kahramanmaraş merkezde bulunan bir banka şubesinde 7 bin lira para çeken Y.K. (82) isimli engelli şahıs Çağlayancerit ilçesi Bozlar Mahallesi'nde evine gitmek üzere minibüse bindi. Minibüs Narlı'ya geldikten sonra araçtan inmek isteyen Y.K.'ya yaklaşan H.B. (27) isimli şahıs Y.K.'nın cebinde bulunan 7 bin lirayı alarak kaçtı. Şahsın durumu Jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jasat ekibi, Narlı Jandarma Komutanlığı İstihbarat Amirliği, Pazarcık İlçe Jandarma istihbarat kısım amirliği ortak çalışmasıyla Kahramanmaraş merkez, Narlı Mahallesi ve Çağlayancerit Küçükcerit Mahallesinde bulunan kameralar tek tek incelendi. İncelemenin ardından yeri tespit edilen H.B. isimli şahıs çaldığı paralarla birlikte evinde yakalandı. Jandarma ekipleri çalınan paraları Y.K.'ya teslim etti. Gözaltına alınan H.B. adliyeye sevk edilecek.