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Engelli vatandaşlara akülü sandalye

Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, iki kişiye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.


Akülü sandalyelerin Nursel Çoraplı ve Nedim Erol'a teslimi sırasında konuşan Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, "Her birey bir engelli adayıdır sloganıyla engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye hediye ettik. Her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmak onların hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak hepimizin en önemli görevidir. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza desteğimiz artarak devam edecek. Biz sadece bu konuda değil, her konuda vatandaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz” dedi.


Teslim sırasında duygulandığı gözlenen engelli vatandaş Nedim Erol, "Başkanımız Yakup Hamdi Bozdağ'a çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" diye konuştu.

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