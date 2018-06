Erdoğan: "Bunlara bir Osmanlı tokadı gerek" (1)

Bay Muharrem dershane işletmiş orada çalışan öğretmenlerin sigorta primlerini ödememiş. Daha ne diyeyim. Bunlara ülke emanet edilir mi? Bunlara 24 Haziran’da bir Osmanlı tokadı gerekir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş mitinginde, AK Parti’nin seçim şarkısı "Dönemem Geri" adlı şarkısı eşliğinde seçim otobüsünün üzerine çıkarak meydanda ve balkondaki vatandaşları selamladı.

“Yiğitler otağı, şairler , ozanlar yurdu Maraş. Türkiye’nin kalem kaşı Maraş, kalbimin güneşi Maraş. Sizleri gönülden selamlıyorum Maraş. Can Maraş, Canan Maraş, güzeller şahı Maraş. Suları kevser, toprağı mercan Maraş, havası, toprağı kendisi bir başka güzel Maraş” sözleri ile konuşmasına başlayan Erdoğan, 4 ay sonunda tekrar Kahramanmaraşlılarla buluştuğunu hatırlattı. Erdoğan, "İstiklalin şehri Kahramanmaraş’ta burayı işgalcilere dar eden Sütçü İmamı, Maraşlı kadınların öncüsü Senem Ayşe’yi rahmetle yad ediyorum. Necip Fazıl, Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoglu başta olmak üzere erdem ve söz üstatlarına da selam ediyorum. Gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 9 yıl önce Keş Dağı’ndaki elim kazada hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi de rahmetle hasretle yad ediyorum. Bize şu muhteşem tabloyu yaşattığınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Şimdi birileri çıkacak bu muhteşem topluluğa montaj diyecek. Bu sevdayı bindirilmiş kıtalar diyerek aşağılamaya çalışacaklar. Türlü bahanelerle bu sevdayı görmezden gelecekler. Şimdi soruyorum, burada montaj, fotoşop, bindirilmiş kıta var mı? Bu meydanda aşk var aşk, muhabbet var muhabbet. Bu meydanda Allah için sevmek var. Ben sizlere sevdalıyım, biliyorum ki Kahramanmaraş da bize sevdalı. Bu meydanda bütün renkleri ile Türkiye var. Bu meydanda 24 Haziran’ın müjdesi var. Maraş bugün olduğu gibi 2002 den beri bizimle oldu, bizimle yürüdü. AK Parti’nin hizmet siyasetinden yana oldu. Tüm kritik süreçlerle Kahramanmaraşlı kardeşlerimizi hep yanımızda oldu provakasyonlara gelmeyerek terör kalkan oldu, kardeşliğine sahip oldu. Kahramanmaraş’ın azim, cesaret ve kararlılığı ile gurur duyuyoruz. Biz de Kahramanmaraş’ın kalkınması için tüm imkanları seferler yapıyoruz. 16 yılda 29 katrilyon yatırım yaptık Kahramanmaraş’a. Lafla peynir gemisi yürümez. Biz icraatla geliyoruz onlar lafla geliyor. Kahramanmaraş’a 5 bin 517 derslik yaptık. 137 trilyon eğitim bursu verdik. Şehrimize ikinci devlet üniversitesini Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ni kazandırıyoruz. Kamp eğitim merkezi, gençlik merkezleri, spor salonları inşa ediyoruz. Stada da kavuşuyor. 13’ü hastane toplam 78 adet sağlık tesisi kazandırdık. Kahramanmaraş’a yapacağımız 25 yeni sağlık tesisi projemiz var. İhtiyaç sahibi, şehit yakınları, gazilere, yetimlere 3 katrilyon lira kaynak aktardık. Bay Kemal yardım yapılmıyor diyor. Hesap ortada kitap ortada nasıl yalan söylersin. Bunlarda her numara var. Bay Muharrem dershane işletmiş orada çalışan öğretmenlerin sigorta primlerini ödememiş. Daha ne diyeyim. Bunlara ülke emanet edilir mi? Bunlara 24 Haziran’da bir Osmanlı tokadı gerekir" diye konuştu.

Ulaşım noktasında tam anlamıyla bir devrime imza attıklarını Ferhat gibi dağları deldiklerini ifade eden Erdoğan şöyle devam etti:

"Bölünmüş yol uzunluğunu 73 kilometreden 314 kilometreye çıkardık. 12 adet yol projemizin yapımı devam ediyor, Kahramanmaraş- Göksun yolu büyük oranda tamamlandı, 9 adet tünel, 3 adet viyadük bitti, güzergahı 17 kilometre kısaltacak proje önümüzdeki yıl tamamlanıyor. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Elbistan-Ekinözü yolunun projeleri de hazır, gereken adımları atacağız. Bizden önce ülkemizin demiryolları paslanmaya terk edilmişti. Karayollarında olduğu gibi demiryollarında da çok ciddi dönüşüme aldık. Türkiye’yi hızlı trenle tanıştırdık. Hızlı tren hattını 1213 kilometreye çıkardık. Kahramanmaraş’ı da hızlı trenle buluşturuyoruz. Mersin, Adana, Gaziantep Kahramanmaraş hızlı tren hattı Nurdağı’ndan geçiyor. Etüt çalışmaları devam ediyor. Bu iş proje işi, lafla değil, icraat icraat. Türkoğlu lojistik merkezimizi ilimize kazandırdık. Yeni bir havaalanı terminal binasını inşa ediyoruz bu yıl sonunda tamamlıyoruz. İçme ve sulama suyu için Ayvalı Barajını inşa ettik. Aksu çayını doğal haline döndürmek için çalışma yapıyoruz. Sanayi atıklarını toplayıp arıtacak sonra da sır barajına akıtacak projeyi gerçekleştiriyoruz. 17 baraj ve 2 göletin inşaat çalışmaları devam ediyor. Biz yaparız onlar yıkar, biz yapım ekibiyiz onlar yıkım. Ne diyor yaptırmam, yıkarım. Al birini vur ötekine. Neyi yıkıyorsun ya. Pazar akşamı benim milletim bu yıkım ekibine gereken dersi verecek. Ama Osmanlı tokadı ile. 146 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Kahramanmaraşlı çiftçilerimize 1,5 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Ama Bay Kemal, Bay Muharrem inkar ediyor. 6 ovamızı sit alanı olarak koruma altına aldık. Verdiğimiz 736 trilyon tutarındaki teşviklerle 326 bin işveren ve sigortalıya destek olduk. 3 organize sanayi yaptık. Bay Kemal, Bay Muharrem haberiniz var mı? Sen önce git öğretmenlerinin sigortasını öde."

Şehir hastaneleriyle ilgili yapılan haberlere tepki gösteren Erdoğan, "Bazı sahte haber yapan sahtekar medya organları bizim bu şehir hastanelerimize gölge düşürmeye çalışıyor. Sizin bu eserlere gölge düşürmeye gücünüz yetmez. Eşek ölür kalır semeri, yiğit ölür kalır eseri. İşte olay bu. Kahramanmaraş’a da şehir hastanesini kazandıracağız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Peki onlar ne diyecek. Ben İstanbul’a belediye başkanı olduğum zaman benden önce CHP’li belediye vardı. İstanbul’da çöp dağları vardı, su yoktu. Önce milletimizin önüne 16 yıllık karnemizi koyuyor sonra da yeni dönem için destek istiyoruz" diye konuştu.