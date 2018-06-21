Erdoğan sevgisi engel tanımadı

Müftülük Meydanı’nı dolduran binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için apartman dairelerindeki dev afişlerin arasından yapılan açıklamaları dinlediler. Yoğun güvenlik önemlerinin alındığı miting alanında kabalık arasında bulunan bazı vatandaşlar, Erdoğan’ı görebilmek için metrelerce yükseklikteki aydınlatma direklerine tırmanarak, Rabia işareti yaptı. Miting alanı çevresinde bulunan binalarda ikamet eden vatandaşlar ise, evlerinin balkonlarından Erdoğan’a destek verdiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalık karşısında kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek, 24 Haziran genel seçimleri için destek istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Gaziantep mitingine katılmak üzere ilden ayrıldı.