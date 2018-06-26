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26 Haziran 2018 12:48

Erdoğan’ın seçim zaferini büyükbaş kurban keserek kutladı

Kahramanmaraş’ta esnaf Cengiz Akkaya, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferini büyükbaş kurban keserek kutladı.

Erdoğan’ın seçim zaferini büyükbaş kurban keserek kutladı

26 Haziran 2018 12:48


Türkiye’de 24 Haziran’da gerçekleşen cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçimi kazanmasıyla Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi esnaflarından Cengiz Akkaya kurban kesti. Son 5 seçimdir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferini kurban keserek kutlayan Cengiz Akkaya, iş yeri önünde büyükbaş hayvanı dualarla kurban etti.


5 seçimdir kurban kestiklerini belirten esnaf Akkaya, "Elhamdülillah biz 5 seçimdir kurbanımızı kesiyoruz. Allah bize bu zaferleri nasip etti. Devletimiz ve milletimiz için, cumhurbaşkanımıza bu zaferleri nasip etti. Türkiye’nin buralara nasıl geldiğini ben çok iyi biliyorum yaşım 50. İnşallah Rabbim devletimizi, ordumuzu her türlü tehlike ve musibetten korur. Türkiye ile çok oyunlar oynanıyor, biz de bu oyunları gördüğümüz için biz de, devletimiz ve cumhurbaşkanımızın yanında yer almak için kurbanlar kesiyoruz. 24 Haziran seçim zaferini yaşattığı için Allah’a hamdolsun. Bu Cumhurbaşkanına 7 sülalem, annem ve babam feda olsun. Bu millete yakışan bir liderimiz var ve bu lider bu millet için ölüyor ise bu millette bu lider için ölür. Biz her zaman Cumhurbaşkanının yanındayız, sadece bunu kanıtlamak için böyle bir şey yaptık" diye konuştu.




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