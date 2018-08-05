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05 Ağustos 2018 10:49

Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret etmek için 4 bin kilometre yol katetti

Danimarka’da yaşayan Aşkın Kibarkaya, ailesiyle 4 bin kilometre katedip şehit Eren Bülbül’ün Trabzon’daki kabrini ziyaret etti.

Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret etmek için 4 bin kilometre yol katetti

05 Ağustos 2018 10:49


Danimarka’nın Odense kentinde özel bir şirkette işçi olarak çalışan Kahramanmaraşlı 42 yaşındaki Aşkın Kibarkaya, 11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret etmek için eşi Ayşe Kibarkaya, çocukları Arda, Alperen ve Ayas ile birlikte yola çıktı.


Araçla 4 bin kilometre yol kateden Kibarkaya ailesi 4 günlük yolculuğun ardından şehit Eren Bülbül’ün mezarına gelerek dua ettiler. Aşkın Kibarkaya, "Aileme Eren’in kahramanlığını anlatmak için kendi aracımla Danimarka’dan yola çıktım. 4 günlük yorucu bir yolculuğun ardından şehit Eren Bülbül kardeşimizin kabrine ulaştık. Dualar ettik. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.




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