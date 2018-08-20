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20 Ağustos 2018 15:38

Erkoç: "Bayramlarımız bayram gibi olsun"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kurban Bayramı arifesinde esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Erkoç:

20 Ağustos 2018 15:38


Başkan Erkoç, Kıbrıs Meydanı’ndaki esnafı ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Erkoç, esnafın yanı sıra alışveriş yapan vatandaşlarla da bayramlaşarak sorun ve sıkıntılarını dinledi.


Kahramanmaraşlıların bayramını kutlayan Erkoç, Kurban Bayramı öncesi kentte huzurun hakim olduğunu, daha huzurlu bir Kahramanmaraş için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. Başkan Erkoç, “Bayram arifesinde Kahramanmaraş’ımızın çarşılarında geziyoruz. Allah’a hamdolsun vatandaşlarımız büyük bir mutluluk inde alışverişlerini yapıyorlar. Kentimizde de huzur hakim ve büyük bir bayram sevinci var. Allah bugünümüzden geri koymasın bizi. Daha huzurlu ve daha müreffeh bir Kahramanmaraş için yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Kentimiz ülkemizin kadim medeniyet şehirlerinden birisi. Ülkemize karşı küresel savaşa karşı büyük bir dik duruş var. Esnafımız özellikle fiyatlara direnerek zam yapmadığını görüyoruz. Sütçü imamın torunları milli duruşu gösteriyor. Bu kahraman şehir kurtuluş savaşta da, 15 Temmuz’da ve 2 haftadır süren küresel ekonomik savaşa karşı dik durmaktadır. Birlik ve beraberliğimizin artmasını ve dayanışmanın artmasını bekliyorum. Bayramlarımız bayram gibi ola inşallah, bayram tadında bayramımız olsun” diye konuştu.




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