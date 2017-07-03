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03 Temmuz 2017 13:46

Eski belediye başkanının oğluna silahlı saldırı

Kahramanmaraş’ın eski belediye başkanı Mustafa Poyraz’ın oğlu Erdem Poyraz, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Eski belediye başkanının oğluna silahlı saldırı

03 Temmuz 2017 13:46


Alınan bilgiye göre, Şeyh Adil Mahallesi’nde eczanesi bulunan Erdem Poyraz’ın iş yerine gelen ve eski çalışanı olduğu belirtilen M.K., av tüfeğiyle Poyraz’a ateş ettikten sonra kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan Poyraz, özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.


Yoğun bakımda tedavisi süren Erdem Poyraz’ı yaralayan ve olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Saldırganın olayda kullandığı av tüfeği ise polis ekipleri tarafından çevredeki bir çöp konteyneri içerisinde bulundu.




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