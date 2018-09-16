Eski eşyaları yeniden tasarlıyor

Dulkadiroğlu ilçesi, Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda esnaflık yapan Cafer Tulumbüken (61), Osmanlı dönemine ait ibrik, şamdan, sarımsak ve kahve çekeceği gibi ürünler yapıyor.

Tarihi önemi bulunan eşyalar, Tulumbüken'in elinde yeniden hayat bulurken, meraklılarının yoğun ilgisini çekiyor.

Bakırcı esnafı Cafer Tulumbüken, ürünleri fotoğraflarından esinlenerek yaklaşık 10 ile 15 gün arasında tamamlıyor.

Ürettiği eşyaların tamamen el işi olduğunu söyleyen Tulumbüken, ürünlerini İstanbul ve Ankara'ya gönderdiğini belirterek, "42 yıldır eski Osmanlı el sanatlarını yapıyorum. Osmanlı döneminden kalma havan, ibrik, şamdan ve asker başlığı yapıyorum. Türkiye geneli birçok illere gönderiyoruz. İstanbul, Ankara'da bulunan esnaf arkadaşlara yaptığımız ürünleri gönderiyoruz. Ürünlerimizi yaklaşık 10 veya 15 gün içinde tamamlıyoruz. Yaptığımız iş tamamen el işi. Makine ile yapmıyoruz. Fiyatlar ise ürünün kalitesine göre değişiyor” dedi.