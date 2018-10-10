Eski muhtarı sokak ortasında öldürdüler

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde eski muhtar, kent merkezinde iki kişinin silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hüyüklü Mahallesi'nin eski muhtarı Habip Yılmaz, kent merkezinde silahlı iki kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırganlardan biri yakalanırken diğeri kaçtı. Polis merkezine 50 metre mesafede gerçekleşen olayda Habip Yılmaz (45) olay yerinde hayatı kaybetti.

Eski muhtarın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.