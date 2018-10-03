ETSO'dan bin 200 öğrenciye kışlık kıyafet yardımı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) de desteğiyle ihtiyaç sahibi bin 200 öğrenciye kaban ve bot yardımında bulundu.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından 16 yıldan beri geleneksel olarak sürdürülen yardım kampanyasında bu yıl bin 200 öğrencinin yüzü gülecek. ETSO tarafından temin edilen bin 200 adet kaban ve bot, isimleri daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ile Ekinözü ve Nurhak İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edildi.

Eğitime büyük önem verdiklerini ve eğitim faaliyetlerine her zaman destek olmayı görev bildiklerinin altını çizen Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, amaçlarının yaklaşan kış nedeniyle minik öğrencilerin okul yolunda üşümemelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Kaban ve botların dağıtımı önümüzdeki günlerde okullara göre yapılacağı kaydedildi.