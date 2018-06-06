EÜAŞ Çalışanları İftarda Buluştu

Alkan; “Enerji Bakanımızın gayretleriyle yerli üretim, milli enerji anlamında yoğun çalışmalar oldu. Geçtiğimiz günlerde Enerji Bakanımız katıldığı bir iftarda bir müjde verdi. Elhamdülillah Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirdik; 2017 yılı sonu itibariyle ihtiyacımız olan enerjinin yüzde 51’ini EÜAŞ olarak biz ürettik. Bir önceki yıl su problemi olmasına rağmen rakam yüzde 48 di. Şuan hidroelektrik santrallerinde ciddi su problemleri var. Yerli enerjiye, milli enerjiye gereken destek verildiği için hamdolsun üretimde yüzde 51 rakamına ulaştık. Afşin-Elbistan bölgesinde geçtiğimiz yıl 1 milyar kw/saat enerji üretimi yapmışken bu yıl henüz 6 ayı tamamlamamıza rağmen 2.4 milyar kw/saate ulaştık. Geçen yıla oranla üretimi 3 katına çıkardık. Bu da sizlerin eseridir. ” Dedi.

Termik santrallerin Afşin ve Elbistan için ekonomik açıdan ana geçim kaynağı olduğunu belirten Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan; “Gönül isterdi ki bu geçim kaynağı daha çeşitli olsun. Her iki ilçede birçok vatandaşımız bu santrallerden ekmek yedi. Alın terinizle emek veriyorsunuz, bunu karşılığında ücret alıyorsunuz ve ilçelerimizde bunu harcıyorsunuz. Bu ekmek teknemize daha fazla çalışarak sahip çıkmalıyız. Bunun yaşaması, büyümesi, C ve D santrallerinin de hayata geçmesiyle bu ekonomik döngü daha da artacaktır” diye konuştu.

KİT’lerde çalışan işçilerin kadro sürecini takip ettiklerini belirten AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Mehmet İlker Çitil; “Bakanlarımızla, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız ’la KİT’lerin kadro sürecini konuştuk. Onların ifadesi şu oldu; KİT’ler konusunda biz işin içinden çıkamadık. Çünkü yurt dışı ile rekabet açısından, ülke içerisindeki rekabet açısından bazı alanlardaki KİT’lerin kadroya alınmaları sıkıntılı oluyordu. Biz bölgemizde çalışan taşeron arkadaşların problemlerini bakanlarımıza ilettik. Hem Başbakanımız hem Cumhurbaşkanımız ileriye yönelik taşeronluğu tamamen ortadan kaldırma adına yaptırımlarının olacağını söylediler.” Dedi.

İftar programında Aşin-Elbistan A ve B santrali Müdürleri ile Afşin-Elbistan Linyitleri Müdürüne çalışmalarından dolayı EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından plaket verildi.